Житель Крыма получил 17 лет колонии за подготовку подрыва военного вертолета

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Крыма Сергея Кучеренко виновным по делу о подготовке подрыва военного вертолета Ка-27, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Суд назначил Кучеренко 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что подсудимому инкриминировали ст.275 (госизмена), ч.1 ст.30 ч.1 ст.205 (подготовка к теракту) и ч.1 ст.30 ч.1 ст223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

Как установил суд, обвиняемый весной 2022 года, находясь в Севастополе, начал сотрудничать с Главным управлением разведки министерства обороны Украины, а затем получил задание изготовить взрывное устройство и совершить подрыв военного вертолета Ка-27 на аэродроме смешанного авиаполка Черноморского флота.

Весной 2023 года Кучеренко приобрел, как он полагал, взрывчатое вещество, которое на самом деле было муляжами. После он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, добавили в пресс-службе суда.