Предложение поставить в Астрахани памятник Ивану Грозному вынесут на голосование

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил провести в регионе голосование по предложению областного отделения Российского военно-исторического общества установить в Астрахани памятник Ивану Грозному, сообщает пресс-служба главы региона.

Губернатор заявил об этом на заседании президиума этноконфессионального совета. Президиум уже поддержал предложение РВИО.

"По итогам обсуждения участники президиума этноконфессионального совета высказали поддержку инициативе. Игорь Бабушкин поручил организовать народное голосование, подчеркнув, что окончательное решение будет принято только с учетом мнения большинства жителей региона", - говорится в сообщении.

Памятник Ивану Грозному предлагается установить к 470-летию вхождения Астраханского края в состав Российского государства. По мнению специалистов, присоединение Астраханского ханства в 1556 году рассматривается как ключевое событие в истории региона и Российского государства. Оно обеспечило России выход к Каспийскому морю, открыло новые возможности для торговли со странами Востока, позволило использовать ресурсы края и определило его судьбу в составе Российского государства.

На заседании этноконфессионального совета протоиерей Русской православной церкви Дионисий подчеркнул, что вхождение Астрахани в состав России почти пять веков назад заложило основу для многонационального уклада региона. Муфтий Астраханской области Рауф-хазрат Джантасов, в свою очередь, считает, правление Ивана Грозного укрепило государственность и расширило границы.

РВИО Игорь Бабушкин Астрахань Астраханская область Иван Грозный
