РВИО предложило поставить в Астрахани памятник Ивану Грозному

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) предложило установить в Астрахани памятник Ивану Грозному к 470-летию вхождения Астраханского края в состав Российского государства, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Региональное отделение РВИО планирует официально оформить инициативу. Ожидается, что разработка концепции и самого проекта памятника будет вестись при участии экспертов РВИО. Инициаторы также подчеркивают важность общественного обсуждения будущего монумента", - говорится в сообщении.

Памятник должен отражать не только роль самого царя, но и подвиг тех, кто участвовал в военных походах и освоении Астраханского края: казаков, стрельцов, дворян, священнослужителей, считают в администрации губернатора. Предлагается создать масштабную скульптурную композицию в виде фигуры Ивана Грозного в окружении образов представителей сословий.

Правление Ивана Грозного стало эпохой масштабных преобразований, заложивших основы Российской государственности, сказано в пресс-релизе. Военные походы середины XVI века, увенчавшиеся присоединением Казанского (1552 год) и Астраханского (1556 год) ханств, кардинально изменили геополитическое положение России.

"Присоединение Астраханского ханства в 1556 году рассматривается как ключевое событие в истории региона и Российского государства. Оно обеспечило России выход к Каспийскому морю, открыло новые возможности для торговли со странами Востока, позволило использовать ресурсы края и определило его судьбу в составе Российского государства", - добавили в пресс-службе.