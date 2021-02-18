Владимир Легойда предложил не ставить на Лубянке никаких памятников

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Глава синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда высказал мнение, что ради мира в обществе лучше не устанавливать на Лубянской площади никаких памятников. Он сказал это "Интерфаксу", отметив, что это его личная точка зрения.

"С учетом всех сложностей дискуссии и волнений, которые эта тема уже вызвала, я считаю, что самым, наверное, правильным решением было бы не ставить на Лубянской площади никакого памятника. В этом тоже был бы определенный символизм", - сказал он.

"Если же мы исходим из того, что памятник обязательно должен быть поставлен, что такое решение будет принято, и вопрос только в том, какой это будет памятник, то из тех фигур, которые назывались, мне кажется логичным и правильным установить монумент Александру Невскому или Ивану III - людям, безусловно, его заслуживающим", - добавил Легойда.

Ивана III он назвал настолько же недооцененной исторической фигурой, настолько переоценен Иван Грозный.

В последние дни в Москве обсуждают, нужен ли памятник на Лубянской площади, и если нужен, то какой именно это должен быть памятник. Звучат предложения вернуть туда памятник Феликсу Дзержинскому или фонтан работы Джованни Витали. Также предлагается поставить там памятник Александру Невскому, Ивану III или Юрию Андропову. Высказывались идеи поставить этот вопрос на голосование на портале "Активный гражданин" или вынести на референдум.