Власти Петербурга заявили, что пять домов одного из проблемных ЖК "СПб Реновация" введены в строй

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Пять домов ЖК "Новое Колпино" в Петербурге, фигурирующего в уголовных делах по фактам мошеннических действий при строительстве жилых домов по договорам долевого участия, введены в эксплуатацию, однако квартиры в них не переданы дольщикам. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по строительству.

Так, три дома введены в строй в июле 2024 года, еще два – в феврале и марте 2025 года. Согласно договорам участия в долевом строительстве, ключи от квартир в первых трех домах должны были быть переданы дольщикам до 30 октября 2024 года, в остальных – до 30 апреля 2025 года.

Однако в указанные сроки квартиры переданы не были. По данным комитета, на 15 августа застройщик не передал дольщикам в общей сложности 627 квартир.

Как уточнили в комитете, строительство ЖК ведет ООО "Специализированный застройщик "СПб Реновация - Красный Кирпичник".

В январе 2025 года администрация Колпинского района вместе с представителями городского комитета по строительству, застройщика и дольщиками провели рабочую встречу по вопросу передачи квартир. По ее итогам застройщик должен был еженедельно актуализировать информацию о числе переданных квартир и направлять данные в комитет и городскую администрацию. Впоследствии комитет сделал компании несколько предостережений.

По результатам проведенной в апреле документарной проверки комитет выдал застройщику предписание передать квартиры дольщикам до 30 июня текущего года.

1 июля застройщик проинформировал комитет о невозможности исполнения предписания в установленный срок и был привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение предписания). Также назначен новый срок передачи квартир дольщикам - до 10 октября 2025 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Специализированный застройщик "СПб Реновация - Красный Кирпичник" на 99,8% принадлежит ООО "СПб Реновация", еще на 0,2% владеет ООО "Самолет- Регионы" (оба входят в группу "Самолет").

В четверг главное следственное управление Следственного комитета России по Петербургу возбудило два уголовных дела по фактам мошеннических действий при строительстве жилых домов по договорам долевого участия в Колпинском и Курортном районах города. Жителями города был поднят вопрос нарушения сроков сдачи жилых домов дольщикам ЖК "Новое Колпино" и ЖК "Курортный квартал". Отмечалось, что в офисах застройщика были проведены обыски. Оба дела были возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководителей фирм-застройщиков получили от граждан денежные средства на основании договоров долевого участия, однако в установленный законом срок свои обязательства по сдаче домов и вводу их в эксплуатацию не исполнили.

По данным из открытых источников, застройщиком ЖК "Курортный квартал" также выступает группа "Самолет".

"Самолет" подтвердил факт проведения рабочей проверки документации по объектам "Новое Колпино" и "Курортный Квартал" в офисе компании в Петербурге. По данным компании, строительство объектов "ведется в усиленном режиме после сложностей с обеспечением рабочей силой". В ЖК "Курортный Квартал" завершено строительство 2-й и 3-й очереди, объекты введены в эксплуатацию, в ряде секций ведется выдача ключей дольщикам. В "Новом Колпино" введено в эксплуатацию три очереди, почти 5 тыс. квартир передано покупателям, сообщили в компании.

ГК "Самолет" – лидер по объему текущего строительства в РФ. Акции компании торгуются на Мосбирже с осени 2020 года.