Круг подозреваемых по делу ЖК "СПб Реновация" устанавливается

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Главное следственное управление Следственного комитета России по Петербургу в настоящий момент продолжает проводить первоначальные следственные действия по делу ЖК "СПб Реновация", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Дело расследуется по факту мошенничества. Первоначальные следственные действия продолжаются. Круг подозреваемых устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Главное следственное управление Следственного комитета России по Петербургу возбудило два уголовных дела по фактам мошеннических действий при строительстве жилых домов по договорам долевого участия в Колпинском и Курортном районах города. Жители города подняли вопрос нарушения сроков сдачи жилых домов дольщикам ЖК "Новое Колпино" и ЖК "Курортный квартал". Отмечалось, что в офисах застройщика были проведены обыски. Оба дела были возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководителей фирм-застройщиков получили от граждан денежные средства на основании договоров долевого участия, однако в установленный законом срок свои обязательства по сдаче домов и вводу их в эксплуатацию не исполнили.

По данным из открытых источников, ЖК "Новое Колпино" строится в рамках программы развития территорий ООО "СПб Реновация" (с 2021 года входит в группу "Самолет"). Застройщиком ЖК "Курортный квартал" также выступает группа "Самолет".

"Самолет" подтвердил, что сегодня была проведена рабочая проверка документации по объектам "Новое Колпино" и "Курортный Квартал" в офисе компании в Петербурге. По данным компании, строительство объектов ведется в усиленном режиме после сложностей с обеспечением рабочей силой. Объект взят на особый контроль главным офисом компании "Самолет" . В ЖК "Курортный Квартал" завершено строительство 2-й и 3-й очереди, объекты введены в эксплуатацию, в ряде секций ведется выдача ключей дольщикам. В "Новом Колпино" введено в эксплуатацию 3 очереди, почти 5 тыс. квартир передано покупателям, сообщили в компании.

ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в РФ. Акции компании торгуются на Мосбирже с осени 2020 года.

