Поиск

В Петербурге возбудили уголовные дела из-за двух ЖК-долгостроев

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге возбуждены уголовные дела в связи с задержкой сдачи жилых комплексов "Новое Колпино" и "Курортный квартал", сообщает Главное следственное управление СКР по Петербургу.

В управлении отметили, что горожане активно обсуждают в СМИ нарушение сроков сдачи этих жилых домов дольщиков. Поскольку ситуация вызвала обеспокоенность граждан, ее взяло на контроль руководство следственного управления.

Дела возбуждены о статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК). Как считают следователи, неустановленные лица из числа руководителей фирмы-застройщика получили от граждан деньги на основании договоров долевого участия и в качестве оплаты, но в установленный законом срок не сдали дома.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что в офисах застройщика этих ЖК - "СПб Реновация" - прошли обыски.

По данным из открытых источников, ЖК "Новое Колпино" строится в рамках программы развития территорий ООО "СПб Реновация" (с 2021 года входит в группу "Самолет"). Застройщиком ЖК "Курортный квартал" также выступает группа "Самолет". Оба ЖК значатся в проектах застройщика "Самолет" на сайте этой группы.

К 14:16 по Москве акции ГК "Самолет" на фоне этих событий подешевели примерно на 6%, до 1183 рублей.

"Сегодня была проведена рабочая проверка документации по объектам "Новое Колпино" и "Курортный Квартал" в офисе компании в Санкт-Петербурге, - подтвердил "Самолет". - Строительство объектов ведется в усиленном режиме после сложностей с обеспечением рабочей силой. Объект взят на особый контроль главным офисом компании "Самолет". Ведутся финишные работы по внутренней приемке квартир. В ряде секций уже выдаются ключи. В ЖК "Курортный Квартал" завершено строительство 2-й и 3-й очереди, объекты введены в эксплуатацию, в ряде секций ведется выдача ключей дольщикам. В "Новом Колпино" введено в эксплуатацию 3 очереди, почти 5 тысяч квартир передано покупателям".

ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в России. Акции компании торгуются на "Мосбирже" с осени 2020 года.

Петербург Самолет СКР Новое Колпино Курортный квартал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прокуроры просят обратить в доход РФ имущество экс-замглавы Минобороны Иванова на сумму более 1,2 млрд руб.

Военная операция на Украине

Министр обороны РФ проинспектировал группировку войск "Север"

Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили о ночном групповом ударе по объектам на Украине

В Минобороны РФ сообщили о ночном групповом ударе по объектам на Украине

Суд приговорил к 15 годам россиянку, готовившую теракт в Крыму по заданию Киева

Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным для предустановки на устройствах

Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным для предустановки на устройствах

В Туве за сутки локализовали лесные пожары на площади 1,5 тысячи га

В Туве за сутки локализовали лесные пожары на площади 1,5 тысячи га

ЦБ РФ определил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах

Российские военные нейтрализовали в ночь на четверг 49 беспилотников ВСУ

Приостановлено движение поездов в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7008 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });