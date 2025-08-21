В Петербурге возбудили уголовные дела из-за двух ЖК-долгостроев

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге возбуждены уголовные дела в связи с задержкой сдачи жилых комплексов "Новое Колпино" и "Курортный квартал", сообщает Главное следственное управление СКР по Петербургу.

В управлении отметили, что горожане активно обсуждают в СМИ нарушение сроков сдачи этих жилых домов дольщиков. Поскольку ситуация вызвала обеспокоенность граждан, ее взяло на контроль руководство следственного управления.

Дела возбуждены о статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК). Как считают следователи, неустановленные лица из числа руководителей фирмы-застройщика получили от граждан деньги на основании договоров долевого участия и в качестве оплаты, но в установленный законом срок не сдали дома.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что в офисах застройщика этих ЖК - "СПб Реновация" - прошли обыски.

По данным из открытых источников, ЖК "Новое Колпино" строится в рамках программы развития территорий ООО "СПб Реновация" (с 2021 года входит в группу "Самолет"). Застройщиком ЖК "Курортный квартал" также выступает группа "Самолет". Оба ЖК значатся в проектах застройщика "Самолет" на сайте этой группы.

К 14:16 по Москве акции ГК "Самолет" на фоне этих событий подешевели примерно на 6%, до 1183 рублей.

"Сегодня была проведена рабочая проверка документации по объектам "Новое Колпино" и "Курортный Квартал" в офисе компании в Санкт-Петербурге, - подтвердил "Самолет". - Строительство объектов ведется в усиленном режиме после сложностей с обеспечением рабочей силой. Объект взят на особый контроль главным офисом компании "Самолет". Ведутся финишные работы по внутренней приемке квартир. В ряде секций уже выдаются ключи. В ЖК "Курортный Квартал" завершено строительство 2-й и 3-й очереди, объекты введены в эксплуатацию, в ряде секций ведется выдача ключей дольщикам. В "Новом Колпино" введено в эксплуатацию 3 очереди, почти 5 тысяч квартир передано покупателям".

ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в России. Акции компании торгуются на "Мосбирже" с осени 2020 года.