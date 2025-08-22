Воздушная атака отражена на севере Ростовской области

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о нейтрализации дронов в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районе, в нескольких местах падения обломков загорелась трава.

"Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районе. Предварительно, обошлось без разрушений. В нескольких местах падения обломков загорелась трава, возгорания были оперативно потушены", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Врио губернатора региона добавил, что никто из людей не пострадал.