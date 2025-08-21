Движение более 70 поездов задерживается после падения БПЛА в Воронежской области

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Более 70 пассажирских поездов южного направления следуют с опозданием из-за повреждения работы контактной сети после падения БПЛА в Воронежской области, сообщили РЖД.

"В связи с нарушением минувшей ночью работы контактной сети на участке Россошь - Сохрановка в Воронежской области в результате падения БПЛА в настоящее время с опозданием следует 71 поезд дальнего следования", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что максимальное время задержки составляет до 5,5 часов. Пассажиры поездов, следующих с задержкой более четырех часов, обеспечиваются питанием.