Тела двух погибших альпинистов эвакуировали с горы в КБР

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Спасатели провели операцию по эвакуации тел двух альпинистов, погибших в ущелье Адыл-су в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике в пятницу.

"Работы на крутом склоне в условиях камнепада продолжались трое суток. Вчера тела альпинистов эвакуировали с расщелины горы Виа-тау на высоту 3200 метров. Сегодня на коммерческом вертолете спасатели МЧС России эвакуировали тела альпинистов в поселок Верхний Баксан, где передали следственно-оперативной группе", - говорится в сообщении.

В поисках тел погибших участвовали 30 человек, в том числе спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, сотрудники погрануправления ФСБ России по КБР и общественники, уточнили в МЧС.

20 августа двое альпинистов из Перми сорвались со скалы в Кабардино-Балкарии. Они получили смертельные травмы. Инцидент произошел в верховьях ущелья Адыл-су на пике Виа-тау на высоте около 3700 метров.