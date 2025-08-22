Поиск

Бывший глава Кировской области Никита Белых подал иск к Минфину РФ

Бывший глава Кировской области Никита Белых подал иск к Минфину РФ
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых (в центре) на заседании Кировского областного суда в 2024 году
Фото: Сергей Бровко/РИА Новости

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Свердловский районный суд Перми рассматривает иск бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых к министерству финансов РФ, следует из материалов судебного делопроизводства.

Дело рассматривается в категории "прочие исковые дела", его суть на сайте не раскрывается. В качестве третьих лиц заявлены следственное управление СКР России по Кировской области, следователь по особо важным делам СУ СКР и управление Федерального казначейства по Пермскому краю.

По данным ряда местных СМИ, иск касается компенсации за незаконное уголовное преследование и оценивается в 10 млн рублей.

1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 10 мая 2018 года Мосгорсуд незначительно изменил приговор, оставив без изменения наказание для Белых.

О возбуждении нового уголовного дела в отношении Белых стало известно в 2021 году. Экс-губернатору вменили часть 3 статьи 285 и пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий). Обвинитель просил суд назначить Белых 12 лет лишения свободы с запретом занятия должности на госслужбе на 3 года со штрафом более 48 млн рублей с учетом ранее вынесенного приговора с зачетом уже отбытого наказания в колонии.

В конце декабря 2023 года Октябрьский райсуд Кирова приговорил ранее осужденного за получение взятки Белых к 2,5 годам лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Кроме того, суд оправдал экс-губернатора по делу о превышении должностных полномочий в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

8 июля 2024 года Кировский областной суд в апелляционной инстанции оправдал экс-губернатора Белых по делу о злоупотреблениях должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Отмечалось, что "производство прекращено за отсутствием состава преступления. За Белых признано право на реабилитацию".

Он вышел на свободу 21 июня 2024 года в связи с истечением срока наказания.

В январе сообщалось, что экс-губернатор в суде добился возмещения расходов на адвокатов на более чем 8 млн рублей, связанных с незаконным уголовным преследованием.

Никита Белых Пермь Кировская область Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Руководитель Росавиации возглавил совет директоров "Домодедово"

Ozon надеется за неделю восстановить сроки доставки в Москве и Петербурге

Иноагентом признан политолог Сергей Марков

Иноагентом признан политолог Сергей Марков

Минцифры сообщило о крупной DDoS-атаке на портал госуслуг

Минцифры сообщило о крупной DDoS-атаке на портал госуслуг

Прокуратура отменила постановление о возбуждении дел по ЖК "СПБ Реновация"

Прокуратура отменила постановление о возбуждении дел по ЖК "СПБ Реновация"

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу Google Meet в РФ

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу Google Meet в РФ

В Пензенской области вводили план "Ковер"

В Киргизии спасатели надеются в пятницу добраться на пике Победы до россиянки с переломом

Минпросвещения предложило сократить изучение иностранного языка в 5-7-х классах

Минпросвещения предложило сократить изучение иностранного языка в 5-7-х классах

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7016 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе453 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2357 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });