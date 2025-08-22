Бывший глава Кировской области Никита Белых подал иск к Минфину РФ

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых (в центре) на заседании Кировского областного суда в 2024 году Фото: Сергей Бровко/РИА Новости

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Свердловский районный суд Перми рассматривает иск бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых к министерству финансов РФ, следует из материалов судебного делопроизводства.

Дело рассматривается в категории "прочие исковые дела", его суть на сайте не раскрывается. В качестве третьих лиц заявлены следственное управление СКР России по Кировской области, следователь по особо важным делам СУ СКР и управление Федерального казначейства по Пермскому краю.

По данным ряда местных СМИ, иск касается компенсации за незаконное уголовное преследование и оценивается в 10 млн рублей.

1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 10 мая 2018 года Мосгорсуд незначительно изменил приговор, оставив без изменения наказание для Белых.

О возбуждении нового уголовного дела в отношении Белых стало известно в 2021 году. Экс-губернатору вменили часть 3 статьи 285 и пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий). Обвинитель просил суд назначить Белых 12 лет лишения свободы с запретом занятия должности на госслужбе на 3 года со штрафом более 48 млн рублей с учетом ранее вынесенного приговора с зачетом уже отбытого наказания в колонии.

В конце декабря 2023 года Октябрьский райсуд Кирова приговорил ранее осужденного за получение взятки Белых к 2,5 годам лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Кроме того, суд оправдал экс-губернатора по делу о превышении должностных полномочий в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

8 июля 2024 года Кировский областной суд в апелляционной инстанции оправдал экс-губернатора Белых по делу о злоупотреблениях должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Отмечалось, что "производство прекращено за отсутствием состава преступления. За Белых признано право на реабилитацию".

Он вышел на свободу 21 июня 2024 года в связи с истечением срока наказания.

В январе сообщалось, что экс-губернатор в суде добился возмещения расходов на адвокатов на более чем 8 млн рублей, связанных с незаконным уголовным преследованием.