Экс-губернатор Кировской области Белых вышел на свободу

Никита Белых в Мосгорсуде Фото: Владислав Шатило/RBC/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на восемь лет за получение особо крупной взятки, вышел на свободу, сообщил "Интерфаксу" в пятницу его адвокат Андрей Грохотов.

"Никита Юрьевич Белых в соответствии с приговором Пресненского районного суда города Москвы и положениями уголовно-исполнительного законодательства сегодня освобожден в связи с истечением срока наказания из СИЗО-1 города Кирова", - сказал адвокат агентству,

Он отметил, что экс-губернатор находился в СИЗО в Кирове в связи с его участием в рассмотрении уголовного дела. 28 июня Белых примет участие в заседании Кировского областного суда.

Как сообщалось, Кировский облсуд рассмотрит апелляционные представления и жалобы, поданные сторонами обвинения и защиты на приговор Октябрьского суда Кирова от 26 декабря 2023 года.

В конце декабря прошлого года Октябрьский райсуд приговорил ранее осужденного за получение взятки Белых к 2,5 годам лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Кроме того, суд оправдал экс-губернатора по делу о превышении должностных полномочий "в связи с отсутствием в его деянии состава преступления". Суд также признал право на реабилитацию Белых.

О возбуждении нового уголовного дела в отношении уже осужденного Белых стало известно в 2021 году. Экс-губернатору вменили ч.3 ст.285 и п."в" ч.3 ст.286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий). Гособвинитель просил суд назначить экс-губернатору наказание в виде 12 лет лишения свободы с запретом занятия должности на госслужбе на три года со штрафом более 48 млн рублей с учетом ранее вынесенного приговора с зачетом уже отбытого наказания в колонии.

1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера. Отмечалось, что в срок наказания экс-губернатору был зачтен срок его нахождения под арестом с 25 июня 2016 года.

10 мая 2018 года Мосгорсуд незначительно изменил приговор, оставив без изменения наказание для Белых.

Экс-губернатор отбывал наказание в колонии в Рязанской области.

Белых возглавлял Кировскую область с 2009 по 2016 год. Президент РФ 28 июля 2016 года отстранил его от должности губернатора Кировской области в связи с утратой доверия.