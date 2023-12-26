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Никиту Белых оправдали по одному обвинению и освободили от наказания по другому

Никиту Белых оправдали по одному обвинению и освободили от наказания по другому
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых в Октябрьском районном суде
Фото: Мария Шевченко/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Кирова во вторник вынес приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, обвиняемому в злоупотреблениях и превышении полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления судебного департамента региона.

Как заявили в пресс-службе, Белых признан виновным в преступлении, предусмотренном ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), и приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Он также лишен права занимать должности на государственной службе в течение двух лет. Суд также постановил освободить экс-губернатора "от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования", заявили в пресс-службе.

Кроме того, суд решил оправдать Белых "по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного п."в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий - ИФ) в связи с отсутствием в его деянии состава преступления".

Также суд постановил признать за Белых право на реабилитацию.

Ранее сообщалось, что Белых обвинялся по ч.3 ст.285 и п."в" ч.3 ст.286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий).

Гособвинитель в ходе прений попросил суд назначить экс-губернатору наказание в виде 12 лет лишения свободы с запретом занятия должности на государственной службе на 3 года со штрафом более 48 млн рублей с учетом ранее вынесенного приговора и с зачетом уже отбытого наказания в колонии.

Взятка

Пресненский суд Москвы 1 февраля 2018 года приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера (ч.6 ст.290 УК РФ).

Мосгорсуд 10 мая 2018 года незначительно изменил приговор, оставив без изменения наказание для Белых.

Превышение должностных полномочий

Обвинение в превышении должностных полномочий уже осужденному бывшему губернатору Кировской области было предъявлено в июле 2021 года.

По версии следствия, в 2015 году Белых, исполняя обязанности губернатора Кировской области, обеспечил совершение крупной сделки - заключения договора займа АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" с одной из компаний на сумму 320 млн рублей.

Согласно договору, денежные средства с уплатой процентов должны были быть возвращены до ноября 2016 года.

"В последующем губернатор Кировской области в ходе рабочих совещаний давал поручения о распределении данных денежных средств на нужды иных юридических лиц, не связанные с уставными целями деятельности АО "К.Р.И.К.", находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии, с целью кратковременного улучшения их финансового положения. Суммы задолженности не были возвращены в АО "К.Р.И.К.", - сообщали в СКР.

Решением Арбитражного суда Кировской области в пользу АО "К.Р.И.К." с правительства региона было взыскано более 202 млн рублей.

Причинение ущерба на эту сумму вменили в вину Белых.

Никита Белых Кировская область
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