Два белгородских предприятия повреждены при атаках БПЛА

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Несколько муниципалитетов атаковали украинские беспилотники в Белгородской области, есть повреждения, сообщил в воскресенье губернатор Вячеслав Гладков.

"Сегодня ночью в поселке Красная Яруга в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника на территории коммерческого предприятия повреждены два грузовых автомобиля и административное здание. Также повреждены два легковых автомобиля", - написал он в своем телеграм-канале.

При ночных ударах БПЛА в селе Грузское Борисовского района повреждены два легковых автомобиля, в селе Зозули - частный дом и легковой автомобиль.

В Белгородском районе рано утром в селе Бессоновка в результате атаки беспилотника повреждено остекление многоквартирного дома.

Поселок Прохоровка был атакован беспилотником накануне. В результате удара на территории одного из предприятий загорелось оборудование - пожарными расчетами очаги возгорания ликвидированы.