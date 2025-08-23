Поиск

Один человек погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского БПЛА в Краснояружском районе, в результате чего погиб мужчина.

"В селе Репяховка в результате целенаправленного удара ВСУ с помощью FPV-дрона погиб мирный житель", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По данным губернатора, в районе того же села легковой автомобиль подорвался на взрывном устройстве. Мужчина получил ушиб ноги, ему оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

Вячеслав Гладков Белгородская область Репяховка
