Поиск

Два человека ранены в Белгородской области после атаки дрона ВСУ

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Мужчина и женщина получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В районе поселка Красная Яруга в результате удара дрона по легковому автомобилю ранены двое", - написал глава региона в своем телеграм-канале вечером в субботу.

Он добавил, что пострадавшие доставлены в Краснояружскую ЦРБ, они будут переведены в областную клиническую больницу.

Кроме того, беспилотники атаковали частные дома в селах Муром Шебекинского округа, Байцуры Борисовского района и Чайки Белгородского района. Еще один дрон сдетонировал рядом с автомобилем в городе Шебекино, пострадавших нет, проинформировал Гладков.

Белгородская область БПЛА пострадавшие
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Два окна жилого дома повреждены при нейтрализации беспилотника в Петербурге

Что произошло за день: суббота, 23 августа

После падения БПЛА в районе станции в Ростовской области задерживаются 46 поездов

Временные ограничения введены в аэропорту Казани

Блогер Маркарян задержан в московском регионе по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества

Аэропорт Пензы приостановил работу

Жителей Ленинградской области призвали не посещать общественные места из-за опасности дронов

Военные в течение трех часов нейтрализовали 32 дрона ВСУ над регионами РФ

Военные в течение трех часов нейтрализовали 32 дрона ВСУ над регионами РФ

Беспилотник сбит над Петербургом

Главы МИД России и Азербайджана обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7022 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2358 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });