Два человека ранены в Белгородской области после атаки дрона ВСУ

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Мужчина и женщина получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В районе поселка Красная Яруга в результате удара дрона по легковому автомобилю ранены двое", - написал глава региона в своем телеграм-канале вечером в субботу.

Он добавил, что пострадавшие доставлены в Краснояружскую ЦРБ, они будут переведены в областную клиническую больницу.

Кроме того, беспилотники атаковали частные дома в селах Муром Шебекинского округа, Байцуры Борисовского района и Чайки Белгородского района. Еще один дрон сдетонировал рядом с автомобилем в городе Шебекино, пострадавших нет, проинформировал Гладков.