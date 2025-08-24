Четыре человека пострадали при атаке дронов на поселок в Брянской области

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Две женщины, мужчина и ребенок пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на поселок Стевень-Транспортная, сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.

"В поселке Свень-Транспортная количество пострадавших мирных жителей увеличилось до четырех", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его словам, раненые доставлены в Брянскую областную больницу.

Ранее Богомаз сообщал об одном раненом ребенке при атаке дронов на поселок Свень-Транспортная.