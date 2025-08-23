Поиск

Мужчина погиб при наезде на взрывное устройство ВСУ в Брянской области

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Мопед с двумя мирными жителями наехал на сброшенное с украинского дрона взрывное устройство в Брянской области, один человек погиб, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В селе Кирилловка Климовского района мопед с двумя мирными жителями наехал на сброшенное с украинского дрона взрывное устройство. В результате трагедии, к сожалению, мужчина погиб на месте", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Второй пассажир мопеда - подросток 2008 года рождения - с серьезными травмами доставлен в больницу, уточнил Богомаз.

Брянская область Александр Богомаз
