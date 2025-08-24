Поиск

Двое ранены после атаки украинских дронов на автомобиль в Брянской области

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух пострадавших мирных жителях в результате атаки дронов на автомобиль.

"ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами гражданский автомобиль в селе Чуровичи Климовского района. В результате (...) ранены два мирных жителя", - написал Богомаз в своем телеграм-канале утром в воскресенье.

Он добавил, что пострадавшие мужчина и женщина госпитализированы.

