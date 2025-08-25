Кузбасс хочет привлечь еще 10 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Министерство финансов Кемеровской области объявило электронные аукционы на привлечение 10 млрд рублей кредитных средств для финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств региона, сообщается в материалах на портале госзакупок.

Планируется привлечь две возобновляемые кредитные линии с лимитом по 5 млрд рублей каждая. Средства предполагается получить на срок не более года под 19,8% годовых (ставка Банка России 18% плюс 1,8% надбавка).

В числе дополнительных условий указаны отсутствие комиссий и иных платежей, возможность досрочного возврата кредитных ресурсов без взимания платы, право не использовать кредит полностью.

Заявки на участие в торгах принимаются до 8 сентября, итоги планируется подвести 9 сентября.

К настоящему времени Минфин Кемеровской области уже заключил контракты о предоставлении кредитных ресурсов с рядом банков. Так, со Сбербанком в апреле были подписаны контракты на общую сумму 10 млрд рублей, в июне - на 6 млрд рублей, в июле - еще на 7,9 млрд рублей. В мае регион заключил контракты с ВТБ на привлечение 14 млрд рублей, в июле - с Совкомбанком на 4 млрд рублей. Все средства привлекаются для пополнения бюджета.

С учетом внесенных в конце апреля изменений расходы бюджета Кемеровской области в 2025 году утверждены в размере 251,46 млрд рублей, доходы - 229,69 млрд рублей, дефицит - 21,78 млрд рублей (8,7% расходов).

На 1 июля госдолг региона превысил 99,7 млрд рублей. В структуре госдолга почти 73 млрд рублей составляют бюджетные кредиты, 22 млрд рублей - коммерческие кредиты, 5 млрд рублей - внешний госдолг.