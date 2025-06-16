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Сбербанк предоставил Кузбассу 6 млрд рублей кредитных средств

Регион хочет привлечь еще 5 млрд рублей

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Министерство финансов Кемеровской области и Сбербанк подписали контракты на предоставление 6 млрд рублей кредитных средств на финансирование дефицита областного бюджета и погашение долговых обязательств, сообщается в материалах на портале госзакупок.

Речь идет о двух возобновляемых кредитных линиях с лимитом по 3 млрд рублей каждая, одна из них будет открыта на год (365 дней), другая - на два года (730 дней). Изначально средства планировалось получить под 23,5% годовых (21% ставка ЦБ РФ + 2,5% надбавка). По итогам торгов размер надбавки был установлен в размере 2,21% для линии на год (в этом аукционе было два участника, название второго не раскрывается) и 2,5% для линии на два года (в этих торгах заявка Сбербанка была единственной). Ставка ЦБ РФ с момента объявления торгов была снижена до 20%.

Кроме того, согласно материалам на портале госзакупок, Минфин Кузбасса объявил электронные аукционы на привлечение еще 5 млрд рублей кредитных средств. Речь идет о кредитных линиях с лимитом 2 млрд рублей и 3 млрд рублей, обе планируется привлечь на срок не более одного года под 22,5% годовых (20% ставка ЦБ РФ + 2,5% надбавка). Заявки на участие ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌в торгах принимаются до 27 июня, итоги планируется подвести 30 июня.

Как сообщалось, в конце апреля министерство финансов Кемеровской области заключило контракты со Сбербанком о предоставлении кредитных ресурсов на общую сумму 10 млрд рублей для финансирования дефицита регионального бюджета и погашения долговых обязательств региона. В мае регион заключил контракты с ВТБ на привлечение 14 млрд рублей кредитных средств для тех же целей.

В начале июня региональный Минфин объявил торги на привлечение еще 2,9 млрд рублей кредитных средств, итоги планируется подвести 20 июня.

С учетом внесенных в конце апреля изменений, расходы бюджета Кемеровской области в 2025 году утверждены в размере 251 млрд 464,2 млн рублей, доходы - 229 млрд 688,6 млн рублей, дефицит - 21 млрд 775,6 млн рублей (8,7% расходов).

Согласно сайту регионального Минфина, на 1 июня госдолг региона превысил 86,5 млрд рублей (в том числе более 68,5 млрд рублей составили бюджетные кредиты, 13 млрд рублей - коммерческие кредиты, 5 млрд рублей - внешний госдолг).

Сбербанк Кузбасс Кемеровская область
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