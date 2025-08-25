Поиск

Суд 26 ноября продолжит рассмотрение иска Генпрокуратуры России к Shell

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 26 ноября продолжит рассмотрение иска Генеральной прокуратуры России к концерну Shell о взыскании 1,5 млрд евро, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Ходатайство об отложении судебного разбирательства накануне очередного заседания направила компания Shell Energy Europe. От истца поступило два дополнения (объяснения), сообщается в картотеке суда.

Процесс идет в закрытом режиме. По мнению сторон, в материалах дела присутствуют коммерческая тайна и конфиденциальная информация. Кроме того, согласно позиции Генпрокуратуры, информация о деле "может усилить санкционное давление на нашу страну".

Ведомство подало иск к ряду структур Shell в сентябре 2024 года. Ответчиками значатся корпорация Shell plc, Shell Global Solutions International BV, Shell Exploration & Production Services BV, ООО "Шелл нефтегаз Девелопмент", Shell International Exploration & Production BV, Shell Sakhalin Services B.V., Shell Energy Europe Ltd, Shell Sakhalin Holdings B.V. Третьи лица по иску - ООО "Газпром экспорт", Минэнерго РФ, ООО "Сахалинская энергия", Sakhalin Energy Investment Company Ltd, правительство Сахалинской области.

По данным Shell, Генпрокуратура требует от нее возместить "Газпром экспорту" 1,5 млрд евро за неоплаченные в 2022 году поставки газа за счет 94 млрд рублей, зарезервированных для Shell в качестве компенсации доли в проекте "Сахалин-2".

В 2022 году по указу президента Владимира Путина оператор проекта Sakhalin Energy Investment Company Ltd c британских Бермудских островов был заменен на российское ООО "Сахалинская энергия". Тогда, по условиям создания нового ООО, доля в 50,00000001% предназначалась "Газпром Сахалин холдингу". Иностранные совладельцы - японские Mitsui & Co., Ltd (12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%) - подтвердили, что остаются в проекте, а Shell проинформировала российские власти, что не будет входить в состав совладельцев нового юрлица.

Иностранные партнеры могут получить средства за свою долю только после определения и зачета компенсации ущерба, нанесенного ими в ходе реализации проекта, а также ущерба, причиненного "Газпрому" отказом принять новую систему оплаты поставок российского трубопроводного газа в Европу.

Sakhalin Energy Shell Газпром Генпрокуратура Сахалин-2 Сахалинская энергия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Группа миноритариев Petropavlovsk подала иск к Мосбирже, Газпромбанку и УГМК

Мессенджер Мах завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи "Госключ"

Мессенджер Мах завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи "Госключ"

Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность главы Верховного суда РФ

Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность главы Верховного суда РФ

Наркоторговец из Колумбии приговорен к 19 годам лишения свободы в Подмосковье

В 2026 году все российские банки могут войти в систему страхования вкладов

В 2026 году все российские банки могут войти в систему страхования вкладов
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о контроле над селом Запорожское в Днепропетровской области

Военные РФ заявили о контроле над селом Запорожское в Днепропетровской области

"КАМАЗ" отказался от перехода с сентября на трехдневную рабочую неделю

В Крыму предотвратили теракт в здании регионального управления ФСБ

Задержан врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров

Задержан врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров

Новым CFO Segezha стал выходец из ЧТПЗ Дмитрий Муз

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7028 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });