Власти Кузбасса надеются сохранить добычу угля на уровне 2024 года

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Кемеровская область рассчитывает в 2025 году сохранить добычу угля на уровне 2024 года, несмотря на снижение на 7,4% в январе-июле, сообщил на пресс-конференции губернатор региона Илья Середюк.

"У нас действительно есть снижение угледобычи в регионе (...), мы постараемся наверстать это снижение. (...) До конца года мы намерены наверстать, чтобы остаться в показателях прошлого года", - сказал он.

Угледобывающие предприятия Кемеровской области в 2024 году добыли 198,4 млн тонн угля, что на 15,8 млн тонн (или на 7,3%) меньше, чем в 2023 году. В январе-июле 2025 года в Кузбассе было добыто 110,3 млн тонн угля, что на 7,4% меньше, чем годом ранее.

Губернатор напомнил, что из-за кризиса в угольной промышленности в регионе в настоящее время имеется "просадка по получению налогов". "Что мы наблюдаем сейчас? Мы находимся в периоде глубочайшего кризиса (...). В связи с этим многие предприятия работают за чертой рентабельности, работают в убыток", - подчеркнул Середюк.

Говоря о диверсификации региональной экономики, он отметил, что уголь составляет 30% ВРП, при этом другими базовыми отраслями для Кузбасса являются металлургия, химия, машиностроение, обрабатывающие производства и "новые сектора" - туристический бизнес и сельское хозяйство.

"Это отрасли недостаточно развитые для того, чтобы заместить в экономике долю угля. Мы отдаем предпочтение развитию альтернативных отраслей, но в то же время понимаем, что уголь был и остается на сегодняшний день основой экономики нашего региона (...) Альтернативные отрасли мы планируем развивать таким образом, чтобы заместить (долю угля - ИФ) в валовом региональном продукте, но это будет не колоссальное движение вперед, это будет снижение угледобычи в валовом продукте на 1,5-2% с заменой на другие альтернативные отрасли экономики", - резюмировал губернатор.

В 2018 году в Кузбассе было добыто 255,3 млн тонн угля, в 2020 году - 220,7 млн тонн, в 2022 году - 223,6 млн тонн угля.

