В Кузбассе остановили работу уже 17 угольных предприятий

По словам губернатора Середюка, не все они закрыты навсегда

Фото: Ярослав Беляев/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Кемеровской области из-за кризиса в угольной отрасли остановили работу уже 17 предприятий, сообщил на пресс-конференции губернатор региона Илья Середюк.

"Угольная отрасль сегодня испытывает (сложности - ИФ) из-за западных санкций, из-за снижения мировых цен (...) Что же касается закрытых предприятий, на сегодняшний день это 17 угольных предприятий, и не все из этих 17 предприятий закрыты навсегда ", - сказал Середюк, не уточнив, о каких конкретно производствах идет речь.

"Половина из закрывшихся точно законсервированы, а работники перераспределены на (другие - ИФ) предприятия холдингов (в состав которых входят закрывшиеся производства - ИФ), потому что у нас есть холдинговые структуры, имеющие в своем подчинении несколько предприятий", - добавил губернатор.

Он напомнил, что всего в регионе работает 151 предприятие по добыче и обогащению угля.

В апреле 2025 года Середюк заявлял, что в Кузбассе приостановили работу 9 угледобывающих предприятий (по данным на начало года - восемь). Еще 20 компаний, по данным на апрель, находились в "красной зоне".

