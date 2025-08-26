Поиск

Алиханов обсудил с китайскими партнерами сотрудничество в авиадвигателестроении

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе визита в Китай обсуждал с китайскими партнерами сотрудничество в области авиационного двигателестроения, сообщила пресс-служба министерства.

В КНР Алиханов посетил Китайский институт авиационных двигателей, а также центры технологического развития и инноваций.

О том, что поставки российских авиакомпонентов, в том числе двигателей, рассматриваются как вариант сотрудничества двух стран в сфере производства самолетов, говорил журналистам год назад в Пекине первый вице-премьер Денис Мантуров. Он отмечал, что для этого потребуются корректировки в ранее утвержденные межгосударственные документы.

Изначально Россия и КНР обсуждали совместное создание российско-китайского широкофюзеляжного пассажирского самолета CR929. В 2014 году стороны подписали соглашение о кооперации, чуть позже учредили под эти цели СП - China-Russia Commercial Aircraft International Corporation (CRAIC), которое стало оператором проекта. Первые коммерческие поставки нового самолета планировалось начать после 2025 года, однако сначала пандемия заставила партнеров пересмотреть сроки и сдвинуть старт поставок на 2028-2029 годы, а затем антироссийские санкции привели к тому, что стороны решили изменить формат сотрудничества с совместного производства на заказчик-исполнитель.

"Мы пересмотрели формат (участия в проекте - ИФ), соответствующие изменения в межгосударственных документах должны быть внесены с точки зрения изменения подходов. То есть по аналогии с вертолетом - заказчик-исполнитель. Те компетенции, которые необходимы с российской стороны, мы готовы участвовать с этими компетенциями в этом проекте на основе договора исполнителей", - говорил Мантуров журналистам в мае 2024 года.

Параллельно Россия и Китай ведут работы по созданию российско-китайского тяжелого гражданского вертолета. Межправсоглашение о реализации этого проекта было заключено в 2016 году, в 2021 был подписан контракт. Сообщалось, что максимальная взлетная масса машины должна составить 38,2 т, дальность полета - 630 км, скорость - 300 км/ч. Серийное производство вертолета, согласно договоренностям, будет организовано в Китае, Россия будет поставлять часть необходимых агрегатов.

Антон Алиханов Денис Мантуров Китай Минпромторг
