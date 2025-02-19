Созданный под проект российско-китайского самолета инженерный центр подал заявление о ликвидации

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Инженерный центр программы СиАр929" (далее - ИЦ), учрежденное в 2019 году под проект разработки дальнемагистрального пассажирского самолета CR929, подало заявление о ликвидации юрлица, сказано в материалах ЕГРЮЛ.

Дата подачи документа – 17 февраля.

Учредителем ИЦ является China-Russia Commercial Aircraft International Corporation Ltd. (CRAIC) - совместное предприятие ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") и китайского авиаконцерна COMAC (имеют по 50% в СП). Уставный капитал компании, как минимум на конец 2024 года, был равен 196 млн руб. Прошлый год, согласно отчетности, она завершила с чистой прибылью в 12 млн руб. (против 80,4 млн руб. убытка годом ранее) при выручке 50,1 млн руб. (против 295 млн руб.). В 2021 году ИЦ зарегистрировал в Шанхае дочернюю структуру – "Шанхайскую компанию с ограниченной ответственностью по проектированию самолета девять два девять".

В 2023 году на деятельности компании оказывал влияние "комплекс факторов экономического и иного характера", сказано в отчетности. Геополитическая обстановка и антироссийские санкции привели, в частности, "к сложностям в осуществлении трансграничных переводов, и уставный капитал дочерней компании не был наполнен". Это привело к отсутствию обесценения финансовых вложений общества, с одной стороны, и к колебаниям размера кредиторской задолженности по указанному вкладу за счет курсовых разниц, с другой. Тем не менее по состоянию на конец 2023 года у руководства ИЦ не было информации "о каких-либо действиях единственного участника общества" по его ликвидации.

Как CR929 стал C929

Создание российско-китайского лайнера обсуждалось еще в "нулевых". В 2016 году правительства РФ и Китая подписали соглашение о "совместной реализации программы разработки, производства, коммерциализации и послепродажного обслуживания широкофюзеляжного самолета и создаваемого на его основе семейства". В 2017 году в Шанхае была учреждена CRAIC, которая стала оператором проекта: предполагалось, что именно в этом городе будет проходить финальная сборка CR929.

До пандемии COVID-19 организовать первый испытательный полет CR929 планировалось в 2023 году, а начать коммерческие поставки - после 2025 года. В июле 2020 года руководство ОАК объявило о сдвиге поставок на 2028-2029 гг. На тот момент проект проходил этап Gate-3 – сбора и анализа предложений поставщиков систем и агрегатов для определения конечной конфигурации самолета.

В августе 2022 года гендиректор ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что работа над CR929 продолжается, но с учетом последствий пандемии и введения против РФ санкций из-за конфликта на Украине формат участия в проекте придется "актуализировать". Денис Мантуров, на тот момент возглавлявший Минпромторг, уточнял, что РФ будет участвовать в статусе поставщика агрегатов и компонентов для самолета.

Созданное под проект совместное с китайцами предприятие сохранится, но заниматься непосредственно разработкой самолета, оно не будет, пояснял позднее Слюсарь: "СП мы оставляем, чтобы оно работало как некий офис внутри Китая, который помогал бы нашим предприятиям, которые как поставщики будут работать с китайскими "финалистами". Начиная от организации, заканчивая преодолением культурных и языковых барьеров".

В мае 2024 года Мантуров, уже в должности первого вице-премьера, подтвердил готовность России участвовать в проекте создания самолета "на основе договора исполнителей". "Те компетенции, которые необходимы с российской стороны – мы готовы участвовать с этими компетенциями в этом проекте на основе договора исполнителей. (...) Там разные компоненты, в том числе силовая установка тоже рассматривается", - говорил он.

На сайте COMAC дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет обозначен как C929.