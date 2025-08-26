Путин предложил сделать отдельную программу по мелиорации в новых регионах

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Аграрный комплекс новых регионов России в этом году сильно пострадал от засухи в отсутствии мелиорации, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин высказал мнение, что новым регионам нужна отдельная программа по мелиорации.

Как заявил Сальдо, высокие температуры держатся постоянно, сильный ветер "высушивает все". "Была бы мелиорация - конечно, не страшно", - сказал он, отметив, что эта проблема затрагивает также Запорожскую область и Крым. В свое время в этих регионах было построено более 30 тыс. км каналов в рамках Северо-Крымского канала и Каховской оросительной системы. Эту сеть необходимо сохранить и восстановить.

"Программу надо сделать отдельную", - заявил президент.

Как сообщил Сальдо, из-за засухи посевы зерна пропали на 66 тысяч га, подсолнечника - на 218 тысяч га. Причем "подсолнечник всё, просто выгорел полностью", добавил он. Сбор зерна в этом году в области составил более 1,3 млн тонн, это в два раза меньше прошлогоднего. Прогнозный ущерб от засухи превышает 600 млн рублей.

Путин поинтересовался в связи с этим положением в животноводстве. "Корма сейчас завозят из других регионов, из Краснодарского края, из кавказских субъектов. Поголовье, к счастью, держится. Но надои упали, конечно, из-за того, что кормов не хватает и очень жарко", - сказал губернатор.