Поиск

Путин предложил сделать отдельную программу по мелиорации в новых регионах

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Аграрный комплекс новых регионов России в этом году сильно пострадал от засухи в отсутствии мелиорации, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин высказал мнение, что новым регионам нужна отдельная программа по мелиорации.

Как заявил Сальдо, высокие температуры держатся постоянно, сильный ветер "высушивает все". "Была бы мелиорация - конечно, не страшно", - сказал он, отметив, что эта проблема затрагивает также Запорожскую область и Крым. В свое время в этих регионах было построено более 30 тыс. км каналов в рамках Северо-Крымского канала и Каховской оросительной системы. Эту сеть необходимо сохранить и восстановить.

"Программу надо сделать отдельную", - заявил президент.

Как сообщил Сальдо, из-за засухи посевы зерна пропали на 66 тысяч га, подсолнечника - на 218 тысяч га. Причем "подсолнечник всё, просто выгорел полностью", добавил он. Сбор зерна в этом году в области составил более 1,3 млн тонн, это в два раза меньше прошлогоднего. Прогнозный ущерб от засухи превышает 600 млн рублей.

Путин поинтересовался в связи с этим положением в животноводстве. "Корма сейчас завозят из других регионов, из Краснодарского края, из кавказских субъектов. Поголовье, к счастью, держится. Но надои упали, конечно, из-за того, что кормов не хватает и очень жарко", - сказал губернатор.

Владимир Сальдо Крым Владимир Путин Херсонская область Северо-Крымский канал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Источник сообщил о продлении срока службы Бастрыкина на посту главы СКР

Источник сообщил о продлении срока службы Бастрыкина на посту главы СКР

"АвтоВАЗ" пока не видит влияния снижения ставки ЦБ на авторынок

ЦБ РФ обязал банки объяснять клиентам причины блокировки карт

ЦБ РФ обязал банки объяснять клиентам причины блокировки карт

МЧС и Минпросвещения проведут в учебных заведениях учения 28 и 29 августа

Суд отложил рассмотрение иска "Красное и белое" к властям Вологодской области

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о сбитых за сутки 191 беспилотнике ВСУ и ракете "Нептун"

Минобороны РФ сообщило о сбитых за сутки 191 беспилотнике ВСУ и ракете "Нептун"

Полпред президента в СФО пообещал скорое решение проблемы майнинга в округе

Банкам могут дать 30 дней для возвращения денег пострадавшим от мошенников клиентам

Банкам могут дать 30 дней для возвращения денег пострадавшим от мошенников клиентам

Блогер Маркарян арестован на 17 суток по делу о реабилитации нацизма

Блогер Маркарян арестован на 17 суток по делу о реабилитации нацизма

Власти РФ планируют ограничить число банковских карт для граждан

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2360 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7031 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });