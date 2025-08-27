Поиск

Роспотребнадзор предложил провести подчищающую вакцинацию от краснухи

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В России с мая 2025 года отмечается снижение заболеваемости краснухой более чем в 2 раза, сообщил Роспотребнадзор. Там уточнили, что проведение дополнительных мер по профилактике заболевания связано с решением сформировать устойчивый коллективный иммунитет к краснухе.

"С мая 2025 года отмечается снижение заболеваемости более чем в 2 раза. Болеют краснухой преимущественно не привитые против данной инфекции лица", - сообщили в пресс-службе агентству.

В ведомстве отметили, что Роспотребнадзором подготовлен проект постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой "О проведении дополнительных мероприятиях по профилактике краснухи на территории Российской Федерации".

"Цель документа - сформировать устойчивый коллективный иммунитет к краснухе в России за счёт проведения подчищающей иммунизации, а также усилить противоэпидемическую и профилактическую работу в очагах заболевания и активизировать информирование граждан о мерах профилактики и преимуществах вакцинации", - уточнили в ведомстве.

В проекте рекомендуется руководителям главам регионов в период с 1 октября 2025 года по 31 декабря 2026 года организовать в регионах проведение подчищающей иммунизации против краснухи.

"Прививками предлагается охватить детей и женщин фертильного возраста, которые не привиты против краснухи, привиты однократно, не имеют сведений о прививках или ранее не болели краснухой", - уточнили в ведомстве.

Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ через месяц может закрыть свою экономзону для норвежских рыболовных судов

Росрыболовство в биржевой торговле рыбой видит риски дополнительной нагрузки для бизнеса

Обвиняемый в мошенничестве экс-глава энергосбытовой компании экстрадирован из Коста-Рики в РФ

Алиев не считает Азербайджан ответственным за ухудшение отношений с Россией

ФСБ сообщила о предотвращении теракта с БПЛА на военном объекте в Энгельсе

Российские военные нейтрализовали за ночь 26 беспилотников ВСУ

Уиткофф заявил, что США намерены завершить конфликт в секторе Газа до конца года

Уиткофф заявил, что США намерены завершить конфликт в секторе Газа до конца года

Жилой дом горит в Ростове-на-Дону в результате падения БПЛА

Что произошло за день: вторник, 26 августа

Резервный самолет Air China с пассажирами вылетел из Нижневартовска

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2361 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7033 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });