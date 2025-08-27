Роспотребнадзор предложил провести подчищающую вакцинацию от краснухи

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В России с мая 2025 года отмечается снижение заболеваемости краснухой более чем в 2 раза, сообщил Роспотребнадзор. Там уточнили, что проведение дополнительных мер по профилактике заболевания связано с решением сформировать устойчивый коллективный иммунитет к краснухе.

"С мая 2025 года отмечается снижение заболеваемости более чем в 2 раза. Болеют краснухой преимущественно не привитые против данной инфекции лица", - сообщили в пресс-службе агентству.

В ведомстве отметили, что Роспотребнадзором подготовлен проект постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой "О проведении дополнительных мероприятиях по профилактике краснухи на территории Российской Федерации".

"Цель документа - сформировать устойчивый коллективный иммунитет к краснухе в России за счёт проведения подчищающей иммунизации, а также усилить противоэпидемическую и профилактическую работу в очагах заболевания и активизировать информирование граждан о мерах профилактики и преимуществах вакцинации", - уточнили в ведомстве.

В проекте рекомендуется руководителям главам регионов в период с 1 октября 2025 года по 31 декабря 2026 года организовать в регионах проведение подчищающей иммунизации против краснухи.

"Прививками предлагается охватить детей и женщин фертильного возраста, которые не привиты против краснухи, привиты однократно, не имеют сведений о прививках или ранее не болели краснухой", - уточнили в ведомстве.