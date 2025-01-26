Частный детсад закрыт в Махачкале после заболевания ребенка краснухой

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Дагестану в Махачкале закрыло частный детский сад "Дети гор" после выявления случая заболевания краснухой среди воспитанников, сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье.

"Детский сад опечатан. Материал передан в суд для принятия решения о временном приостановлении деятельности до 90 суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято на основании того, что заболевший ребенок продолжил посещать группу, к тому же не были отстранены от посещения не привитые дети, что создало угрозу возникновения вспышки краснухи.

В этой связи сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора была проведена оперативная внеплановая проверка, в ходе которой был выявлен ряд других нарушений в работе дошкольного учреждения.