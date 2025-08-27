Поиск

Мантуров ожидает роста промпроизводства в 2025 году на 2%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU -Российская обрабатывающая промышленность по итогам 2025 года вырастет, как ожидается, примерно на 3%, что соответствует ранее озвученному прогнозу правительства, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании у президента.

В целом рост промпроизводства в 2025 году прогнозируется на уровне около 2%, добавил он.

В январе-июне 2025 года рост производства в "обработке" составил 4,2%.

"У нас достаточно сдержанный оптимизм относительно результатов по году, потому что еще есть время для корректировки. Мы давали в начале года прогноз 2,5-3% по обработке. Пока будем сохраняться на этом уровне, имея в виду то, что основной драйвер сегодня по результатам роста - это транспортное машиностроение, радиоэлектроника, фармацевтика и, конечно же, оборонно-промышленный комплекс", - сказал первый вице-премьер.

Он также прокомментировал влияние на динамику обрабатывающих отраслей снижения ключевой ставки ЦБ, отметив, что понижение на каждый 1 процентный пункт дает экономию на бюджетных ассигнованиях на уровне 200 млрд рублей, что позволяет в дальнейшем перенаправлять эти средства, в том числе, на поддержку национальных проектов по приоритетным направлениям.

"По мере дальнейшего снижения, я думаю, что это будет ускорять собственный рост и будет обеспечивать восстановительную тенденцию для обрабатывающих отраслей промышленности", - заявил Мантуров.

ЦБ на последних заседаниях совета директоров в июне и июле поэтапно снизил ключевую ставку с 21% до 18%.

Денис Мантуров Правительство
