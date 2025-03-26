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Рост производства в обрабатывающих отраслях в РФ в 2025 г. ожидается на уровне 2,5-3%

Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Производство в обрабатывающих отраслях промышленности в РФ в 2025 году, как ожидается, вырастет на 2,5-3%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Сложно сегодня при достаточно жесткой кредитной политике говорить о цифрах. Но понимаем, исходя из оперативной статистики, которую мы получаем от отраслей (...), мы не будем менять консервативных прогнозов, это примерно 2,5-3% по обрабатывающей промышленности за 2025 год. А по мере того, как будет меняться учетная ставка, я думаю, что это может повлиять в плюс на индикаторы роста обрабатывающей промышленности. Пока мы будем оставаться на этих параметрах", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" после отчета правительства в Госдуме по итогам прошлого года.

Как сообщалось, в январе рост промпроизводства в РФ был на уровне 2,2% в годовом сравнении, при этом в обрабатывающих отраслях показатель составил 7,0% г/г, замедлившись с 14,0% в декабре.

Рост промпроизводства в РФ в 2024 году составил 4,6% после повышения на 4,3% в 2023 году. Производство в обрабатывающих секторах выросло в прошлом году на 8,5% против 7,5% в 2023 году.

Денис Мантуров
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