Минэкономразвития ждет роста турпотока по России летом на 8%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Число турпоездок по России за летний сезон может составить 48 млн, что на 8% больше, чем годом ранее, сообщил на совещании у президента глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"По прогнозу Минэкономразвития, летний туристический сезон 2025 года, который традиционно длится с мая по сентябрь, станет рекордным. Ожидается, что за этот период будет совершено 48 миллионов туристических поездок по стране, что на 8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Уже первые месяцы сезона - май и июнь - подтвердили позитивную динамику: россияне и иностранные гости совершили 16,5 млн поездок, что почти на 10% превышает показатели прошлого года", - сказал он.

По его данным, кроме традиционных лидеров Москвы, Петербурга и черноморского побережья, активный рост показывают Крым и Татарстан. Краснодарский край, несмотря на временные сложности, демонстрирует увеличение потока на 3%.

"Ожидается, что открытие аэропорта в Геленджике даст дополнительный импульс для развития туризма в этом регионе. Впечатляющий рост отмечается в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Нижегородской и Тверской областях", - отметил министр.

"Важно отметить, что Россия становится все более привлекательным направлением и для иностранных туристов. Только в июне их поток вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - добавил он.

