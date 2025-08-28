Пожар на промышленном объекте после атаки БПЛА ликвидировали на Кубани

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Пожарные полностью потушили возгорание, возникшее на промышленном объекте в поселке Афипский Краснодарского края после атаки БПЛА, сообщает оперативный штаб региона в четверг.

"Возгорание после ночной атаки БПЛА полностью ликвидировано. В работах по тушению были задействованы 63 человека, 26 единицы техники", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на промышленном объекте в поселке Афипский возникло возгорание после атаки БПЛА на площади 20 кв. метров.

Кроме того, в Пшадском лесничестве в районе села Криница (Геленджик) после падения обломков беспилотника произошло возгорание в лесном массиве на примерной площади 0,3 га, затем она выросла до 3,2 га. В тушении участвует вертолет Ми-8 МЧС России.

Из-за пожара в Геленджике эвакуируют базу отдыха, развернут пункт временного размещения на базе школы, разрушений и пострадавших нет.

Из-за сильного задымления 23 отдыхающих на берегу Черного моря в районе лесного пожара оказались отрезаны от путей эвакуации. Их перевозят в безопасное место на катере ГИМС МЧС России.