Группу отдыхающих из района пожара под Геленджиком отвезли в безопасное место

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали 23 отдыхающих, оказавшихся в районе лесного пожара под Геленджиком, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее из-за сильного задымления туристы оказались отрезаны от путей эвакуации, их перевозили в безопасное место на катере ГИМС МЧС России.

В Пшадском лесничестве, в районе села Криница (Геленджик) после падения обломков беспилотника произошло возгорание в лесном массиве на примерной площади 0,3 га, затем она выросла до 3,2 га. Из-за пожара в Геленджике эвакуируют базу отдыха, развернут пункт временного размещения на базе школы. Разрушений и пострадавших нет.

Геленджик Краснодарский край МЧС
