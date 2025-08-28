Поиск

Песков надеется, что расследование подрыва "Северных потоков" доведут до конца

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что удовлетворены активизацией следственных действий по подрыву "Северных потоков", и надеются, что будут названы не только исполнители, но и заказчики этих терактов.

"Безусловно, вызывает удовлетворение то, что следствие идет, и хочется верить, что все-таки оно будет доведено до конца, и будут названы не только исполнители, но и заказчики этих террористических актов", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов об отношении Москвы к активизации расследования подрыва "Северных потоков".

При этом представитель Кремля отметил, что "контактов в ходе расследования с российской стороной нет".

Песков напомнил о той кампании, которая была развернута сразу после этого происшествия, в том числе "ничем не подкрепленными обвинениями в адрес России после этого теракта".

"Не составит труда вспомнить заключения, которые сразу были даны российской стороной на самом разном уровне, когда мы сказали, кто может и наверняка стоит за этим террористическим актом в отношении критически важной инфраструктуры", - добавил пресс-секретарь главы государства.

21 августа прокуратура Германии сообщила о задержании в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в координировании подрывов в 2022 году газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - близ датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Дмитрий Песков Северный поток
