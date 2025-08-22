Поиск

Суд в Италии оставил под стражей фигуранта дела о подрыве "Северных потоков"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Апелляционный суд в Болонье (Италия) оставил под стражей гражданина Украины Сергея Кузнецова, который подозревается в организации подрыва газопроводов "Северный поток", сообщает в пятницу агентство АНСА.

Вопрос об экстрадиции Кузнецова в Германию вновь рассмотрят 3 сентября.

Фигурант, сообщило агентство, во время заседания суда не признал свою вину и утверждал, что в момент инцидента находился на Украине.

В сообщении уточняется, что в суде обсуждался вопрос о легитимности ареста Кузнецова по ордеру ЕС.

Кузнецов заявил суду, что не согласен на выдачу Германии, которая инициировала расследование и выдала ордер на арест.

Ранее итальянская газета La Stampa сообщила, что украинец, подозреваемый в координации подрыва "Северных потоков" и задержанный накануне в Италии, может также иметь отношение ко взрыву на нефтяном танкере Seajewel на побережье Лигурийского моря в феврале этого года.

По информации СМИ, 49-летний гражданин Украины приехал в Италию на отдых с семьей. Он был задержан в ночь на четверг в провинции Римини итальянскими карабинерами в координации с отделом по международному полицейскому сотрудничеству Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ.

Украинец подозревается в координировании подрывов в 2022 году газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

Газета The Wall Street Journal утверждала, что подозреваемый - капитан вооруженных сил Украины в отставке, ранее служил в СБУ. Предположительно, как пишет издание, он возглавлял группу из двух военных и четырех гражданских лиц, завербованных специальным украинским военным подразделением для подрыва трубопроводов.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - близ датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

