В Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Фото: Donato Fasano/Getty Images

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Италии задержали гражданина Украины, подозреваемого в координировании подрывов в 2022 году газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщают в четверг европейские СМИ.

"Итальянская полиция провела согласованное с федеральной прокуратурой ФРГ задержание гражданина Украины Сергея К. в провинции Римини", - приводят СМИ заявление надзорного ведомства Германии.

По данным немецких следователей, мужчина, предположительно, был в числе координаторов операции по подрыву "Северных потоков".

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - близ датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.