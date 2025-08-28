С Обь-Иртышского пароходства планируют взыскать 1,2 млрд руб. за разлив топлива на Енисее

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Министерство экологии Красноярского края намерено в судебном порядке взыскать 1,2 млрд рублей ущерба природе с ПАО "Обь-Иртышское речное пароходство" (ОИРП), чей теплоход допустил аварию и разлив топлива в реку Енисей в начале июня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"В адрес нарушителя направлено требование о добровольном возмещении ущерба, которое не исполнено, в связи с чем организована работа по подготовке исковых требований к ПАО "Обь-Иртышское речное пароходство", - сказала представитель пресс-службы.

"Интерфакс" обратился за комментарием в ООО "Межрегионфлот" (Москва), управляющее пароходством. Оперативно получить ответ агентству не удалось.

Как сообщалось, утечка нефтепродуктов в Енисей произошла 8 июня в результате повреждения теплохода, следовавшего с двумя баржами. По результатам проверки было установлено, что в реку вылилось почти 80 тонн дизтоплива. Краевое Минэкологии оценило ущерб природе в 1,2 млрд рублей.

ПАО "Обь-Иртышское речное пароходство" – одно из крупнейших предприятий водного транспорта в Западной и Восточной Сибири и единственное в Уральском федеральном округе. В настоящее время география деятельности компании простирается от Ямала до Каспия.

По итогам 2024 года ОИРП получило чистую прибыль в размере 1,2 млрд рублей при выручке 4,5 млрд рублей.

Кроме ОИРП, в ООО "Межрегионфлот" входят речные порты, в частности в Салехарде, Новом Уренгое, Тобольске, Сургуте и Нефтеюганске, судоремонтные заводы в Тюмени, Тобольске и Омске, а также ПАО "Иртышское речное пароходство" (Омск) и ООО "Севернефтегазофлот" (Архангельск).

Управляющая компания принадлежит Ахтяму Мухутдинову.