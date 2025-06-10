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В Красноярском крае возбуждено дело об утечке дизельного топлива в Енисей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Красноярском крае по факту аварии тепловоза на Енисее и утечки дизельного топлива возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления СКР на транспорте.

Дело возбудили по статье 247 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) и ст.263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

Утечка произошла 8 июня, когда теплоход, буксировавший две баржи, ударился о пороги и получил повреждение. По предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива. По данным на 10 июня, пятно на воде, образовавшееся после утечки топлива, достигало 30 км.

Красноярская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности судоходства и контролирует работы по ликвидации последствий аварии. Как сообщал днем ранее телеграм-канал Казачинского района, из-за утечки топлива угрозы людям не возникло, но есть опасность для местной флоры и фауны.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора "Интерфаксу" сообщили, что специалисты отобрали пробы воды для анализа, а также направили предписание ресурсоснабжающим организациям города Лесосибирска, чтобы они усилили мониторинг питьевой воды.

Енисей Роспотребнадзор СКР Казачинский район Красноярский край
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