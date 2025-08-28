Еще девяти регионам России спишут задолженность по бюджетным кредитам

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство спишет часть задолженности по бюджетным кредитам еще девяти регионам, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"По поручению президента действует специальный механизм, который, напомню, позволяет списывать две трети задолженности по бюджетным кредитам тем территориям, которые занимались модернизацией инфраструктуры и финансировали ряд других важных задач. Примем такие меры в отношении займов еще девяти субъектов на общую сумму около 25,5 млрд рублей. Это Астраханская, Костромская, Пензенская, Саратовская, Томская области, Республики Башкортостан, Удмуртия, Ингушетия и Хакасия", - сказал он.

По его словам, ранее эти регионы направляли средства на реализацию национальных проектов, на развитие опорных населенных пунктов, а также на совершенствование жилищно-коммунального хозяйства, обновление городского транспорта, переселение граждан из аварийного жилья.

Правительство утвердило правила списания задолженности по бюджетным кредитам и перечень направлений расходования высвобождаемых средств в феврале 2025 года по поручению президента. В июле Мишустин подписал распоряжение о списании заложенности 25 регионам на общую сумму 42,7 млрд рублей.