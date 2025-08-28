Поиск

Еще девяти регионам России спишут задолженность по бюджетным кредитам

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство спишет часть задолженности по бюджетным кредитам еще девяти регионам, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"По поручению президента действует специальный механизм, который, напомню, позволяет списывать две трети задолженности по бюджетным кредитам тем территориям, которые занимались модернизацией инфраструктуры и финансировали ряд других важных задач. Примем такие меры в отношении займов еще девяти субъектов на общую сумму около 25,5 млрд рублей. Это Астраханская, Костромская, Пензенская, Саратовская, Томская области, Республики Башкортостан, Удмуртия, Ингушетия и Хакасия", - сказал он.

По его словам, ранее эти регионы направляли средства на реализацию национальных проектов, на развитие опорных населенных пунктов, а также на совершенствование жилищно-коммунального хозяйства, обновление городского транспорта, переселение граждан из аварийного жилья.

Правительство утвердило правила списания задолженности по бюджетным кредитам и перечень направлений расходования высвобождаемых средств в феврале 2025 года по поручению президента. В июле Мишустин подписал распоряжение о списании заложенности 25 регионам на общую сумму 42,7 млрд рублей.

Михаил Мишустин Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по поводу изъятия украинской "дочки" Сбера

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по поводу изъятия украинской "дочки" Сбера

Запорожская область частично обесточена после ударов БПЛА

Военная операция на Украине

Министр обороны РФ проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО

Число машин на досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи превысило 1,5 тыс.

Число машин на досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи превысило 1,5 тыс.

Альпинист погиб, попав под камнепад в горах Кабардино-Балкарии

Ученые сообщили о комфортном пребывании в космосе животных на борту капсулы "Бион-М"

Минпросвещения рекомендовало изучать в школах песни Газманова и Shaman

Минпросвещения рекомендовало изучать в школах песни Газманова и Shaman

Авиакомпания "Волга-Днепр" изучает "различные варианты" дальнейшего существования

Кремль сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров с Киевом

Кремль сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров с Киевом

Отбывающий пожизненное наказание "ангарский маньяк" Попков получил новый срок

Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7041 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });