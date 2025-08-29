Нефтяники получат демпфер по бензину за август, если отсечка будет повышена на 5 п.п.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Средняя биржевая цена 92-го бензина по территориальному индексу европейской части России в августе составила 69,34 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные "Петербургской биржи". Это позволяет нефтяникам рассчитывать на выплаты из бюджета по демпферу за уходящий месяц при условии повышения отсечки в формуле его расчета на 5 п.п.

Цены в августе на бензин достигли новых рекордов и превысили уровень, после которого нефтяные компании в рамках действующего законодательства не получат выплаты из бюджета по бензину. На совещании у вице-премьера Александра Новака 25 августа поддержали повышение индикатора отсечки от установленной цены: по бензинам с 10% до 15%, по дизтопливу - с 20% до 25%, сообщали источники "Интерфакса". Рассматривалось также повышение до 20% и 30% соответственно.

Ранее Новак предписал ведомствам до 10 сентября представить расчеты для изменения топливного демпфера задним числом - с 1 августа.

Согласно действующему Налоговому кодексу, если оптовые цены на топливо в России слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от установленных индикативных цен (60 450 рублей/т - по бензину, 57 200 рублей/т по ДТ в 2025 г.) более чем на 10% по бензинам и 20% по дизтопливу, то демпфер за этот месяц не выплачивается.

То есть, чтобы получить демпфер, цена за месяц должна быть не выше 66 495 рублей/т. Если индикатор по бензину будет повышен до 15%, то биржевая цена Аи-92 не должна превысить 69 518 рублей/т. Таким образом, его средняя стоимость в уходящем месяце сложилась чуть ниже потенциальной планки, что дает нефтяникам основание на выплаты из бюджета.

Пока в практике топливного демпфера прецедент с обнулением случился лишь единожды - в разгар ценового кризиса 2023 года, тогда компании не получили из бюджета топливный демпфер за сентябрь, поскольку средние биржевые цены и на бензин, и на дизтопливо в том месяце оказались гораздо выше отсечки.

После этого по просьбе нефтяников расчеты демпфера по бензину и дизельному топливу были разделены, а по каждому из видов топлива был установлен предельный уровень превышения биржевых цен.