Новак на 25 августа созвал совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов на уровне глав НК

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак созвал очередное совещание о ситуации на рынке нефтепродуктов 25 августа, сообщили источники "Интерфакса".

По словам одного из источников, вице-премьер РФ просит принять участие в совещании руководителей компаний.

Предыдущая встреча с ведомствами и нефтяниками состоялась 14 августа.

Биржевые цены на бензин в России в августе бьют рекорды, несмотря на действующий запрет на экспорт для производителей, на фоне проводимых ремонтов на НПЗ.

Как сообщают источники, на совещании предполагается рассмотреть вопрос о работе рынка в период повышенного спроса с учетом проводимых ремонтов НПЗ и уборочной кампании, необходимости обеспечить достаточный объем поставок топлива, в том числе за счет использования остатков нефтепродуктов и других "инструментов".

Также будет рассмотрен прогноз динамики изменения цен на АЗС до конца года с учетом ожидаемого снижения темпов инфляции, ситуация с перевозкой нефтепродуктов по железной дороге.

По итогам совещания 14 августа Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь запрета на экспорт бензина, в том числе для производителей, и на октябрь - для непроизводителей нефтепродуктов. Официального постановления о продлении запрета пока не было.

Вице-премьер также поручил Минэнерго и ФАС совместно с Петербургской биржей проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке. Кроме того, Новак предписал ведомствам до 10 сентября представить расчеты для изменения топливного демпфера задним числом - с 1 августа. Цены в августе превысили уровень, после которого нефтяные компании в рамках действующего законодательства не получают выплаты из бюджета. Властями поддержано повышение индикатора отсечки от установленной цены по бензинам с 10% до 15%, по дизтопливу - с 20% до 25%. Рассматривалось также повышение до 20% и 30% соответственно.

Согласно действующему Налоговому кодексу, если оптовые цены на топливо в России слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от установленных индикативных цен (60 450 руб./т - по бензину, 57 200 руб./т по ДТ в 2025 г.) более чем на 10% по бензинам и 20% по дизтопливу, то демпфер за этот месяц не выплачивается. То есть, чтобы получить демпфер, цена за месяц должна быть не выше 66 495 руб./т. Если индикатор по бензину будет повышен до 15%, то биржевая цена Аи-92 не должна превысить 69 518 руб./т. Однако средняя стоимость тонны Аи-92 за 16 торговых сессий августа составила уже 69 646 рублей, несмотря на падение в последний день с рекордных 72 663 рублей за тонну.

По утверждениям источников "Интерфакса", власти пока не рассматривают повышение индикатора до 20% по бензину.

По расчетам одного из источников, чтобы нефтяники уложились в требуемый диапазон, индекс Аи-92 в понедельник необходимо снизить до 69 000 руб./т или ниже и продержать на таком уровне до конца следующей недели.

Другой источник заметил, что помочь снизить бензиновый индекс до необходимого уровня могут претензии, озвученные к покупателям нефтепродуктов - от покупателей в явной форме потребовали поддержать попытки нефтяных компаний снизить биржевые цены. "Рынок сейчас под микроскопом. Риски нарваться на неприятности выросли кратно", - сказал собеседник.

В свою очередь, нефтяные компании будут стремиться снизить не только биржевые цены, но и мелкооптовые. Некоторые производители в пятницу отменили повышение мелкооптовых цен, запланированное на выходные и на начало следующей недели.

Один из источников отметил, что если индексы снизятся в понедельник, то компания может понизить мелкооптовые цены нефтепродуктов. "Мы думаем, как отбить желание ажиотажно скупать товар на бирже. На повестке все возможные меры", - сказал собеседник.

К очередному совещанию Новак также поручал ведомствам проработать вопрос о минимизации торговли на бирже между нефтяными компаниями, проанализировать причины снижения потребления дизтоплива в стране, провести анализ изменения стоимости корзины нефтепродуктов, потребляемых сельхозпроизводителями в 2023-2025 годах. К 22 августа также нужно было проработать предложения о повышении норматива продаж бензина на бирже с 15% до 17%.

