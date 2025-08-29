Суд снял обеспечение с перешедшего государству Салаватского катализаторного завода

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Башкирии отменил обеспечительные меры в отношении перешедшего в собственность государства ООО "Салаватский катализаторный завод" ("СкатЗ", Башкирия).

Согласно размещенной в картотеке арбитражных дел резолютивной части определения, снят арест с недвижимого и движимого имущества завода, денежных средств и иных ценностей.

Кроме того, снят запрет на принятие ряда управленческих решений.

"Салаватский катализаторный завод" - ведущий российский производитель катализаторов и адсорбентов на основе диоксида кремния, которые поставляются, в том числе, для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" и другим предприятиям стратегических отраслей. В 2024 году выручка ООО "СкатЗ" достигла 3,872 млрд рублей, чистая прибыль - 314 млн рублей.

4 апреля 2025 года Арбитражный суд Башкирии удовлетворил требования Генпрокуратуры в полном объеме. Истец в заявлении от 24 января требовал применить последствия недействительности ничтожных сделок и взыскать в доход государства с бывшего топ-менеджера энергетического блока группы "Газпром" Алексея Митюшова акции и доли промышленных предприятий Башкирии. Обеспечительные меры были введены сразу после принятия искового заявления.

В группу таких предприятий вошли AO "Салаватнефтемаш", АО "Салаватнефтехимремстрой", ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Техцентр", ОАО "Подземнефтегаз", ООО "Салаватский катализаторный завод", ООО "РемЭнергоМонтаж".

В суде Генпрокуратура также заявила об обращении судебного решения к немедленному исполнению.

В ЕГРЮЛ, в частности, уже отражен переход на баланс Российской Федерации долей ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Техцентр", ООО "Салаватский катализаторный завод" и ООО "РемЭнергоМонтаж".

Митюшов с 1991 года является гражданином Литвы, с 2002 года имеет двойное гражданство - России и Литвы, с 2020 года имеет вид на жительство в Испании.