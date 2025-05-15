РФ поручила главе "Росхима" управление активами, взысканными с Митюшова

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В ряде башкирских предприятий, доли которых были взысканы с бывшего топ-менеджера энергетического блока группы "Газпром" Алексея Митюшова и переданы на баланс РФ, сменилось руководство.

Согласно данным ЕГРЮЛ, новым генеральным директором ООО "Нефтехимремстрой" назначен Эдуард Давыдов (действующий глава АО "Росхим"), который сменил на этой должности Виталия Поснова.

"Росхим" (ранее "Русский водород") объединяет по кластерному принципу ряд российских химических производств.

В свою очередь, "Нефтехимремстрой" стал управляющей организацией в ООО "Салаватский катализаторный завод" (прежний руководитель "СКатЗ"- Дмитрий Медведев) и "РемЭнергоМонтаж" (ранее Вячеслав Беленков).

Как сообщалось, 4 апреля текущего года Арбитражный суд Башкирии удовлетворил требования истца - Генпрокуратуры РФ - в полном объёме. Истец в заявлении от 24 января потребовал применить последствия недействительности ничтожных сделок и взыскать в доход РФ акции и доли промышленных предприятий Башкирии.

По мнению надзорного ведомства, фигурант дела, находясь в должности директора ООО "Газпром энерго" и будучи членом коллегиальных органов управления дочерних предприятий ПАО "Газпром", использовал в незаконных схемах подконтрольные ему российские общества "для монополизации ряда стратегических предприятий в Башкирии", став их бенефициарным владельцем. В группу таких предприятий вошли AO "Салаватнефтемаш", АО "Салаватнефтехимремстрой", ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Техцентр", ОАО "Подземнефтегаз", ООО "Салаватский катализаторный завод", ООО "РемЭнергоМонтаж".

В число ответчиков по делу вошли ООО "Управляющая компания "Меркури кэпитал траст", Митюшов и ООО "Корпоративный центр", АО "Салаватнефтехимремстрой" (прежде определенное как третье лицо по делу), бывшие руководители компаний, являющихся предметом иска: Роман Сабецкий ("Нефтехимремстрой", "Салаватнефтехимремстрой"), Алексей Марченко ("Салаватнефтемаш"), действующий генеральный директор Салаватского катализаторного завода Дмитрий Медведев, а также Эдуард Мавлиханов и кипрская Donway Invest Ltd.

В ходе судебного заседания Генпрокуратура также заявила об обращении судебного решения к немедленному исполнению.

В ЕГРЮЛ, в частности, уже отражен переход на баланс Российской Федерации долей ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Техцентр", ООО "Салаватский катализаторный завод" и ООО "РемЭнергоМонтаж".

Митюшов с 1991 года является гражданином Литвы, с 2002 года имеет двойное гражданство - Российской Федерации и Литвы, с 2020 года имеет вид на жительство в Испании.