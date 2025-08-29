Белоусов оценил потери ВСУ в 2025 году в 340 тысяч человек

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в 2025 году потеряли более 340 тысяч военнослужащих, свыше 65 тысяч единиц различных вооружений, заявил на заседании коллегии Минобороны его руководитель Андрей Белоусов.

"Значительно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил. Только в текущем году ВСУ потеряли более 340 тысяч военнослужащих и свыше 65 тысяч единиц различных вооружений", - сказал он.

Выдержки из его выступления распространила пресс-служба министерства.