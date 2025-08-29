Белоусов отметил ускорение продвижения ВС России в зоне СВО до 600-700 кв. км в месяц

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Андрей Белоусов заявил о росте темпа продвижения российской армии в зоне спецоперации на Украине, от 300-400 квадратных километров в начале года до 600-700 кв. км в настоящее время.

"Отмечу рост темпов продвижения наших войск в этом году. Если на начало года мы ежемесячно освобождали 300-400 квадратных километров, то в настоящее время - 600-700", - сказал он на заседании коллегии военного ведомства. Выдержки из его выступления распространила пресс-служба Минобороны.

"Нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре киевского режима. В этом году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника, - сказал также министр. - В результате повреждена инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины".

"Особо отмечу удары, снижающие возможности наращивания производства, а также наносимые по логистическим центрам и площадкам запуска ударных БПЛА дальнего действия", - заявил Белоусов.