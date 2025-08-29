Белоусов заявил об увеличении плана набора на военную службу по контракту в 2025 году

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Андрей Белоусов заявил на коллегии военного ведомства, что в 2025 году увеличен план набора на военную службу по контракту. Фрагменты его выступления распространила пресс-служба Минобороны.

"Ключевым вопросом для обеспечения ведения наступательных действий остается комплектование войск. Работа на данном направлении идет успешно. В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту, - сказал он. - Показатели плана комплектования в целом выполняются".