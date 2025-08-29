Поставки в российские войска тактических дронов значительно увеличились

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Объемы поставок в войска тактических беспилотников значительно выросли, это положительно отразилось на ходе ведения боевых действий, заявил на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Андрей Белоусов. Фрагменты его выступления распространила пресс-служба министерства.

"Значительно нарастили объемы поставок в войска тактических БпЛА. Это, безусловно, положительно отразилось на ходе ведения боевых действий", - сказал он.

По его словам, необходимо завершить работу по созданию "эффективной системы обеспечения войск БпЛА, включая логистику и ремонт".

"Также требуется нарастить темпы подготовки расчетов операторов БпЛА и ускорить проведение необходимых оргштатных мероприятий", - сообщил Белоусов.

Министр обороны заявил, что группировки войск получили в большом количестве эффективные средства радиоэлектронной борьбы, в том числе "окопные".