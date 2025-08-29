Белоусов сообщил, что осенью 2025 года в ВС РФ апробируют систему "Свод"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил о готовящейся апробации системы "Свод" в российских войсках в сентябре-ноябре текущего года.

"С прошлого года приступили к созданию системы "Свод". В сентябре-ноябре проведем ее опытно-боевую апробацию. Далее приступим к масштабированию системы на все группировки войск", - сказал Белоусов на заседании коллегии военного ведомства, выдержки из выступления которого распространило Минобороны РФ в пятницу.

По словам министра, апробация системы связана с необходимостью повышения осведомленности в тактическом звене в ходе ведения боевых действий.

Кроме того, Белоусов отметил, что важной задачей является повышение скорости передвижения тактических групп.

"В текущем году поставлено 22 725 единиц мотоциклов, квадроциклов и багги. До конца года предусмотрено передать в войска еще 12 186 единиц данной техники", - сообщил глава военного ведомства.