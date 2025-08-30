Генштаб сообщил о продвижении группировки "Восток" в западном направлении по территории ДНР

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" продвигаются в западном направлении по территории ДНР, взяли под контроль 25 населенных пунктов, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвигаются в западном направлении по территории Донецкой Народной Республики и овладели 25 населенными пунктами", - сказал он, чьи слова привели в Минобороны РФ.

Герасимов сообщил, что в пятницу был взят под контроль населенный пункт Камышеваха.

"В настоящее время продолжается освобождение территории Запорожской области, где войска группировки взяли под контроль два населенных пункта (Малиновка и Темировка)", - сказал он.

Начальник Генштаба РФ заявил, что военные развивают наступление в Днепропетровской области, группировкой "Восток" заняты Вороное, Январское, Новогеоргиевка, Малиевка и Запорожское.